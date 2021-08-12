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التجسس: الأمم المتحدة تدعو إلى وقف شامل لبيع تكنولوجيا المراقبة

02:48 م الخميس 12 أغسطس 2021
التجسس: الأمم المتحدة تدعو إلى وقف شامل لبيع تكنولوجيا المراقبة

الأمم المتحدة

نيويورك- (بي بي سي):

دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى وقف شامل لبيع تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها للتجسس على الصحفيين والسياسيين وغيرهم في كل أنحاء العالم.

وقال الخبراء إن مثل هذه الممارسات قد تعرض حياة الناشطين للخطر وتقوض الديمقراطية وحرية التعبير.

جاء البيان بعد تقارير تفيد بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم ربما استهدفت عشرات الآلاف من الأشخاص باستخدام برامج تجسس تسمى "بيجاسوس".

وقال خبراء الأمم المتحدة إنه يجب ألا يكون هناك المزيد من مبيعات مثل هذه التكنولوجيا حتى يتم وضع لوائح دولية صارمة لضمان الامتثال لحقوق الإنسان.

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