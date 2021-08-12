رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى تركيا

الخرطوم- (د ب أ):

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح الخميس إلى تركيا في زيارة رسمية.

ووفق ما نشرته صفحة مجلس السيادة على موقع فيسبوك، تأتي تلك الزيارة المُستمرة ليومين تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويرافق البرهان في الزيارة وزراء الدفاع والخارجية والمالية والزراعة ومدير المخابرات العامة وعدد من المسؤولين.