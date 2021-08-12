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تحذيرات من انهيارات أرضية وفيضانات في جنوب غرب اليابان

08:41 ص الخميس 12 أغسطس 2021
تحذيرات من انهيارات أرضية وفيضانات في جنوب غرب اليابان

أرشيفية

طوكيو (د ب أ) –

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الخميس من إمكانية حدوث انهيارات ارضية وفيضانات في جنوب غربي البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن هيئة الأرصاد أن الغيوم المطيرة الكثيفة تجلب أمطارا متفرقة في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو ومناطق أخرى.

وهطلت أمطار على بعض المدن بلغ منسوبها أكثر من 50 ملليمترا في الساعة صباح اليوم.

وأصدر المسؤولون تحذيرات من حدوث انهيارات طينية في أجزاء كثيرة من كيوشو.

انهيارات أرضية اليابان هيئة الأرصاد الجوية أمطار غزيرة

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