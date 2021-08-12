تحذيرات من انهيارات أرضية وفيضانات في جنوب غرب اليابان
طوكيو (د ب أ) –
حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الخميس من إمكانية حدوث انهيارات ارضية وفيضانات في جنوب غربي البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن هيئة الأرصاد أن الغيوم المطيرة الكثيفة تجلب أمطارا متفرقة في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو ومناطق أخرى.
وهطلت أمطار على بعض المدن بلغ منسوبها أكثر من 50 ملليمترا في الساعة صباح اليوم.
وأصدر المسؤولون تحذيرات من حدوث انهيارات طينية في أجزاء كثيرة من كيوشو.
الخبر التالى:واشنطن: نسمع عن إعدامات طالبان لقوات الأمن الأفغانية
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان