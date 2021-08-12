مصر تعرب عن تعازيها لمالي في وفاة أكثر من 50 شخصًا جراء الهجوم على منطقة جاو

مصر - (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مالي الشقيقة جرّاء الهجوم الذي شهدته بعض القرى بمنطقة جاو في مالي، والذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصًا وأسفر عن العديد من الجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، وقوف مصر حكومةً وشعبًا جنبًا إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة في هذا الظرف الأليم.

وشددت على تضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.