Masrawy logo white

مصر تعرب عن تعازيها لمالي في وفاة أكثر من 50 شخصًا جراء الهجوم على منطقة جاو

01:17 ص الخميس 12 أغسطس 2021
مصر تعرب عن تعازيها لمالي في وفاة أكثر من 50 شخصًا جراء الهجوم على منطقة جاو

وزارة الخارجية المصرية

مصر - (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مالي الشقيقة جرّاء الهجوم الذي شهدته بعض القرى بمنطقة جاو في مالي، والذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصًا وأسفر عن العديد من الجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، وقوف مصر حكومةً وشعبًا جنبًا إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة في هذا الظرف الأليم.
وشددت على تضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية المصرية مصر هجوم مسلح مالي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
91

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

112

متعافون اليوم

284966

إجمالي الإصابات

16597

إجمالي الوفيات

233517

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الجو لـ6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا