إخماد حريق اندلع في مجمع للبتروكيماويات بإيران

طهران- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إيراني بأنه جرى إخماد حريق بوحدة لتخزين البنزين بمجمع للبتروكيماويات في إيران في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "نادي المراسلين الشباب للأنباء" شبه الرسمية، عن محمد علي كاظميبور، المتحدث باسم مجمع "خارك" للبتروكيماويات، والموجود على جزيرة خارك بالخليج، القول إنه تم إخماد الحريق بالكامل.

وينتج المجمع مليونا و135 ألف طن من الميثانول والبروبان والبيوتان والبنتان والكبريت سنويًا، وفق تصريحات لمسؤولين إيرانيين.