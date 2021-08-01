صحيفة صينية: الصين تكافح لاحتواء تفشي كورونا منذ شهور

بكين-(أ ش أ):

ذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورننج بوست) الصينية اليوم الأحد أن السلطات الصحية في البلاد تكافح لاحتواء تفشي فيروس كورونا الأكثر انتشارًا منذ شهور ، حيث أجرت العديد من المدن الصينية اختبارات جماعية لملايين الأشخاص وفرضت قيودا جديدة على السفر.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن انتشار الوباء جغرافيا يعد الأكبر ضربًا للصين منذ عدة أشهر ، بعد نجاحات البلاد في القضاء على الوباء إلى حد كبير داخل حدودها العام الماضي.

وأجرت السلطات الصحية في الصين الآن 3 جولات من الاختبارات على 9.2 مليون من سكان المدينة، ووضعت مئات الآلاف تحت الإغلاق في محاولة للحد من تفشي المرض الذي ألقت بكين باللوم فيه على سلالة دلتا المتحورة والتي تعد شديدة العدوى.

وقد تكون حماية لقاح كوفيد ضد سلالة دلتا انخفضت إلى حد ما، لكن اللقاح الحالي لا يزال له تأثير وقائي جيد ضد السلالة.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية في بكين، فإنه تم حتى الآن إعطاء أكثر من 1.6 مليار جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد حتى أمس الأول الجمعة.