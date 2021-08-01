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البر الرئيسي الصيني يسجل 75 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 53 منها محلية

08:42 ص الأحد 01 أغسطس 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 75 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 53 منها محلية

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 75 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 53 إصابة منها محلية العدوى، بينما الـ22 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 93005 حالات، بينهم 1022 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 87347 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 37 حالة جديدة بدون أعراض. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.​

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متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

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