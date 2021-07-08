الكونغو بمجلس الأمن: سد النهضة سيكون الأكبر بإفريقيا بسعة 74 مليار متر مكعب من المياه

كتب - محمد عطايا:

قال ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بول إمبول إيلامبي، إن سد النهضة سيكون الأكبر في إفريقيا بطول 1800 متر، وسعة 74 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أن "الأطراف يجب أن تتوصل لتوافق بشأن سد النهضة، وتوفير آلية لفض أي خلاف بالمستقبل".

وأوضح أنه "شوهد توترات على مدار السنوات الماضية بين الدول الثلاث بسبب سد النهضة الإثيوبي"، لافتة إلى أنه "تم تبني عدد من المبادرات خلال الفترة الماضية".