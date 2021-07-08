منسقة أممية: سد النهضة قارب على الانتهاء واحتجز 4.9 مليار متر مكعب من المياه

كتب - محمد عطايا:

أعلنت منسقة شؤون البيئة في الأمم المتحدة، إنجر أندرسن، أن بناء سد النهضة قارب على الانتهاء، لافتة إلى أن السد احتجز حتى اللحظة 4.9 مليار متر مكعب من المياه.

وأضافت في كلمة أمام مجلس الأمن، أن "حكومات مصر وإثيوبيا والسودان بذلت جهودا للتعاون في مجال المياه، ووقعوا على اتفاق لإعلان المبادئ في 2015".

وأوضحت أن "إعلان المبادئ كان نتاجا لسلسلة من الجهود التي جرت على مدار السنوات الماضية".

وتابعت أن "الأطراف الثلاثة أقرت بجهود رئيس الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى الاتفاق"، لافتة إلى أن "التقدم أحرز في مجال عدة، إلا أنه لم يتم التوصل للاتفاق على القضايا المحورية".