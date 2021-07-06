إطلاق نار على صحفي هولندي متخصص بتقصي الجرائم في أمستردام

أمستردام - (د ب أ)

تعرض الصحفي الهولندي المتخصص بتقصي الجرائم بيتر أر دي فريس لإطلاق نار في وسط أمستردام وأصيب باصابات خطيرة اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت به الشرطة الهولندية .

وقالت الشرطة إنه تم نقله إلى المستشفى وهو مصاب بطلق ناري في الرأس.

وفتحت الشرطة تحقيقا واسع النطاق في الحادث، وناشدت المواطنين بتقديم أي صور معهم للمشتبه به الذي لا يزال حرا.

وذكرت وسائل إعلام أنه في حوالي الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جرينتش) أطلق مجهول النار على دي فريس ، 64 عاما، أثناء مغادرته استوديو تلفزيوني في منطقة ميدان لايدسبلين المزدحمة.

وكان دي فريس يشارك في برنامج اذيع على الهواء قبل الحادث بوقت قصير.

ويعتبر دي فريس صحفيا رائدا متخصصا في الجريمة بهولندا ويظهر بشكل منتظم كمتحدث باسم الضحايا أو الشهود في المحاكمات، وهو حاليًا كاتم اسرار الشاهد الرئيسي في محاكمة كبرى ضد الجريمة المنظمة. وعلى خلفية المحاكمة ، تم اطلاق النار بالفعل على محام الشاهد الرئيسي في عام 2019.