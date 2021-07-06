Masrawy logo white

إطلاق نار على صحفي هولندي متخصص بتقصي الجرائم في أمستردام

11:25 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
إطلاق نار على صحفي هولندي متخصص بتقصي الجرائم في أمستردام

الشرطة الهولندية

أمستردام - (د ب أ)

تعرض الصحفي الهولندي المتخصص بتقصي الجرائم بيتر أر دي فريس لإطلاق نار في وسط أمستردام وأصيب باصابات خطيرة اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت به الشرطة الهولندية .

وقالت الشرطة إنه تم نقله إلى المستشفى وهو مصاب بطلق ناري في الرأس.

وفتحت الشرطة تحقيقا واسع النطاق في الحادث، وناشدت المواطنين بتقديم أي صور معهم للمشتبه به الذي لا يزال حرا.

وذكرت وسائل إعلام أنه في حوالي الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جرينتش) أطلق مجهول النار على دي فريس ، 64 عاما، أثناء مغادرته استوديو تلفزيوني في منطقة ميدان لايدسبلين المزدحمة.

وكان دي فريس يشارك في برنامج اذيع على الهواء قبل الحادث بوقت قصير.

ويعتبر دي فريس صحفيا رائدا متخصصا في الجريمة بهولندا ويظهر بشكل منتظم كمتحدث باسم الضحايا أو الشهود في المحاكمات، وهو حاليًا كاتم اسرار الشاهد الرئيسي في محاكمة كبرى ضد الجريمة المنظمة. وعلى خلفية المحاكمة ، تم اطلاق النار بالفعل على محام الشاهد الرئيسي في عام 2019.

الشرطة الهولندية إطلاق نار إطلاق نار على صحفي هولندي أمستردام

الخبر التالى:

جهاز مكافحة الإرهاب الكردستاني: هجوم مطار أربيل تم بطائرات مسيرة

كورونا.. لحظة بلحظة

175

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إيطاليا إلى نهائي اليورو بفوز درامي بضربات الترجيح أمام إسبانيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا