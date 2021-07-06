البنتاجون يلغي مشروع الحوسبة السحابية مع "مايكروسوفت"

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ألغت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، مشروع الحوسبة السحابية "جي إي دي آي" (JEDI) مع شركة مايكروسوفت (Microsoft) الأمريكية عملاق صناعة البرمجيات، والبالغة قيمته 10 مليارات دولار.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن وزارة الدفاع الأمريكية أوضحت أنه "نظرًا للمتطلبات المتطورة والتقدم الصناعي، فإن تصميم البرنامج لم يعد يناسب احتياجاتنا".

وأشار الموقع إلى أن مايكروسوفت كانت ستقدم، من خلال (JEDI)، خدمات سحابية لتخزين البيانات بالإضافة إلى مهام الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الحوسبة الأخرى لوزارة الدفاع الأمريكية