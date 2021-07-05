ميركل وماكرون يحثان الصين على السماح بمزيد من الرحلات الجوية من أوروبا

برلين - (د ب أ)

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين على السماح بمزيد من الرحلات الجوية من أوروبا، فيما دعا الزعيمان الأوروبيان إلى تعاون أوثق واستئناف التجارة بين الجانبين خلال المحادثات التي أجريت اليوم الإثنين مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وذلك وسط تزايد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر اقتصاد بالعالم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر ناطق باسم الحكومة الألمانية أن المؤتمر الذي أجري بتقنية الفيديو كونفرانس، ركز على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، بالإضافة إلى التجارة الدولية وحماية المناخ والتنوع البيولوجي.

حاولت الصين والاتحاد الأوروبي إبقاء التعاون بينهما قائما في الوقت الذي اتجه قادة الاتحاد نحو الانتقاد الحاد لسجل حقوق الانسان في الصين. وكان تركيز مؤتمر اليوم ينصب في الأساس على محاولة إصلاح هذا.

وقالت ميركل وماكرون إنه لابد أن يحصل الأوروبيون على فرص أفضل لدخول الأسواق الصينية، وطلبا تحقيق منافسة نزيهة حتى يمكن للشركات الأجنبية في الصين الاستفادة من نفس الشروط التي تحصل عليها الشركات الصينية في أوروبا.

وذكر مسؤول بالإليزيه، مطلع على المحادثات، أن ميركل وماكرون أثارا حملة الإجراءات الصارمة التي فرضتها الصين على أقلية الأويغور في إقليم شينجيانج وكذلك معاملتها للمتظاهرين الموالين للديمقراطية في هونج كونج، دون تقديم تفاصيل.

وناقش الثلاثي أيضا التعاون في مواجهة جائحة كوفيد-19، والإمدادات العالمية للقاح بين قضايا أخرى دولية وإقليمية.

دافعت ميركل وماكرون عن تشديد أهداف خفض الانبعاثات الكربونية على المدى القصير وكذلك الجهود المشتركة لحماية التنوع البيولوجي.