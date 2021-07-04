Masrawy logo white

العاصمة الإماراتية تحدث إجراءات المواطنين والمقيمين القادمين من الخارج

09:41 م الأحد 04 يوليه 2021
العاصمة الإماراتية تحدث إجراءات المواطنين والمقيمين القادمين من الخارج

الإمارات

أبوظبي - ( د ب ا)

أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الإمارة القادمين من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من يوم غد الإثنين.

ووفق الإجراءات المحدثة، يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (بي سي أر)عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي . وبالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف إضافي في اليوم السادس.

ويطبق البروتوكول على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوماً أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت بتقرير تطعيم.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالإمارة من غير المطعمين، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، ‬بالإضافة إلى (إجراء فحص مسحة الأنف إضافي في اليوم السادس وفي اليوم الثاني عشر).

ويتوجب على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين قادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول والحجر الصحي لمدة 12 يوم، مع إجراء فحص مسحة الأنف آخر في اليوم الحادي عشر.

الإمارات أبوظبي الحجر الصحي فيروس كورونا

الخبر التالى:

أمير سعودي: المقترح السعودي الروسي بشأن إنتاج النفط حظى بقبول الجميع ما عدا الإمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا