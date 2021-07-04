العاصمة الإماراتية تحدث إجراءات المواطنين والمقيمين القادمين من الخارج

أبوظبي - ( د ب ا)

أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الإمارة القادمين من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من يوم غد الإثنين.

ووفق الإجراءات المحدثة، يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (بي سي أر)عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي . وبالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف إضافي في اليوم السادس.

ويطبق البروتوكول على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوماً أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت بتقرير تطعيم.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالإمارة من غير المطعمين، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، ‬بالإضافة إلى (إجراء فحص مسحة الأنف إضافي في اليوم السادس وفي اليوم الثاني عشر).

ويتوجب على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين قادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول والحجر الصحي لمدة 12 يوم، مع إجراء فحص مسحة الأنف آخر في اليوم الحادي عشر.