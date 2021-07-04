مستوردو الأدوية في لبنان يحذرون من نقص كارثي قريب

الصيدليات في لبنان تعاني من نقص في توفر الأدوية ال

بيروت - (بي بي سي)

حذرت جمعية تمثل الشركات اللبنانية التي تستورد الأدوية من نقص كارثي محتمل بالأدوية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وقالت الجمعية إن واردات لبنان من الأدوية ومن المواد المستخدمة في صناعتها توقفت بشكل شبه كامل خلال الشهر الماضي، وقد نفدت بالفعل مئات الأدوية اللازمة لعلاج حالات مثل السرطان وأمراض القلب لدى العديد من الصيدليات.

ونبهت الجمعية من أن الوضع سيصبح كارثيا بحلول نهاية الشهر الجاري ما لم تتخد إجراءات جدية لحله.

وطالبت الجمعية مصرف لبنان المركزي بالإفراج عن مبالغ بالعملات الصعبة (الدولار) لكي تتمكن من الدفع لموردي الأدوية في الخارج.

ويستورد لبنان أكثر من 80 بالمئة من أدويته بالدولار الأمريكي، وبأسعار مدعومة في كثير من الأحيان، لكن العملات الأجنبية تنفد من المصرف المركزي.