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تحطم طائرة عسكرية بمقاطعة "سولو" جنوب الفلبين

08:26 ص الأحد 04 يوليه 2021
تحطم طائرة عسكرية بمقاطعة "سولو" جنوب الفلبين

تحطم طائرة عسكرية

مانيلا - (أ ش أ):
أعلنت القوات المسلحة الفلبينية اليوم الأحد تحكم طائرة عسكرية كانت تقل جنودا من مدينة "كاجايان دي أورو"، وذلك في بلدة "باتيكول" في مقاطعة "سولو" الجنوبية.
ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الناطقة بالإنجليزية عن قائد القوات المسلحة الفلبينية الجنرال سيريليتو سوبيانا قوله إنه تم إنقاذ 40 راكبا على الأقل حتى الآن ومازالوا يتلقون العلاج في مستشفى ببلدة "بوسبوس" في مقاطعة "سولو".
وأضاف سوبيانا أن الطائرة التي تحطمت كانت من طراز "سي-130"، مشيرا إلى أنها سقطت أثناء محاولتها الهبوط.

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حادث تحطم طائرة عسكرية الفلبين القوات المسلحة

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