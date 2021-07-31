الصحة العالمية ترصد ملايين الإصابات بسلالة دلتا في أسبوع

واشنطن- (بي بي سي):

رصد في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار أسبوع خلال منتصف الشهر الحالي، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بحسب منظمة الصحة العالمية، وتظهر تلك النتائج زيادة هائلة بلغت 131 في المائة.

وأفادت المنظمة، أن العدد العالمي لحالات الإصابة بالسلالات الجديدة التي رصدت في الفترة مابين 19-25 من الشهر الحالي قد تجاوز 3.8 مليون إصابة، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالفترة السابقة من نفس الشهر.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية زيادة كبيرة في الأمريكتين وغرب المحيط الهادئ، حيث قفزت بنسبة 30 في المائة في الأمريكيتين.

وعلى مستوى العالم تم الإبلاغ عن حوالي 540 ألف حالة يوميا، خلال أسبوع، مقارنة بـ 490 ألف حالة تم الإبلاغ عنها في الأسبوع السابق.

كما ارتفع عدد الوفيات المبلغ عنها الأسبوع الماضي بشكل حاد إذ وصل إلى أكثر من 69 ألف حالة وفاة، بزيادة 21 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.