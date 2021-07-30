Masrawy logo white

عون يبدي استعداده للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت

02:10 م الجمعة 30 يوليه 2021
عون يبدي استعداده للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (د ب أ):

أبدى رئيس الجمهوريّة اللبنانية العماد ميشال عون استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي في حال قرر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الاستماع إليه، مشيراً إلى ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار المرفأ.

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله اليوم الجمعة النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي" حيث تمّ التداول في مختلف الشؤون القضائيّة"، بحسب بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.

وأشار الرئيس عون "إلى ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020".

وأبدى رئيس الجمهوريّة "استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة"، مع حرصه على مجريات التحقيق وسريّته وسلطان تقدير المحقق العدلي.

واعتبر "أنّ لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه وأنّ العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختصّ والذي تتوافر في ظلّه ضمانات القضاة والمتقاضين معاً."

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، ناجم عن انفجار كمية من نترات الأمونيوم ، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وأدى إلى تشريد 300 ألف شخص.

ميشال عون بيروت انفجار مرفأ بيروت لبنان

الخبر التالى:

تواصل جهود إخماد حرائق الغابات في تركيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| اصطدام قطار ركاب بـ"صدادة خرسانية" في قنا.. ومصدر: إصابة شخصين بكسور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا