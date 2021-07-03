الحكومة السودانية: على استعداد لتقديم كل الدعم لإثيوبيا لتجاوز أزمة تجراي

وكالات:

أكد رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك، أن بلاده مستعدة لدعم ومساندة إثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية.

وقال حمدوك، في تغريدتين على "تويتر"، اليوم السبت "تابعتُ اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في الثاني من شهر يوليو الجاري حول إثيوبيا، واتفق مع المواقف التي تم التعبير عنها، خاصةً من قبل الدول الافريقية الأعضاء في المجلس بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم التيغراي واجراء الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدًا من أجل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اثيوبيا".

وأضاف أن "السودان سيقدم من جانبه كل الدعم والمساندة للجارة الشقيقة اثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية".

وأعلنت جبهة تحرير تجراي منذ أيام، السيطرة على عاصمة الإقليم، واستردادها من قبضة الجيش الإثيوبي.

وكانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت أنها أوقفت إطلاق النار في الإقليم بعد ساعات من إعلان جبهة تحرير تغراي السيطرة على مدينة ميكيلي.