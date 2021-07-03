Masrawy logo white

الحكومة السودانية: على استعداد لتقديم كل الدعم لإثيوبيا لتجاوز أزمة تجراي

08:27 م السبت 03 يوليه 2021
الحكومة السودانية: على استعداد لتقديم كل الدعم لإثيوبيا لتجاوز أزمة تجراي

رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك

وكالات:

أكد رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك، أن بلاده مستعدة لدعم ومساندة إثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية.

وقال حمدوك، في تغريدتين على "تويتر"، اليوم السبت "تابعتُ اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في الثاني من شهر يوليو الجاري حول إثيوبيا، واتفق مع المواقف التي تم التعبير عنها، خاصةً من قبل الدول الافريقية الأعضاء في المجلس بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم التيغراي واجراء الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدًا من أجل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اثيوبيا".

وأضاف أن "السودان سيقدم من جانبه كل الدعم والمساندة للجارة الشقيقة اثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية".

وأعلنت جبهة تحرير تجراي منذ أيام، السيطرة على عاصمة الإقليم، واستردادها من قبضة الجيش الإثيوبي.

وكانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت أنها أوقفت إطلاق النار في الإقليم بعد ساعات من إعلان جبهة تحرير تغراي السيطرة على مدينة ميكيلي.

اثيوبيا تيجراي السودان عبدالله حمدوك

الخبر التالى:

قائد جبهة تحرير تيجراي: مستقبلنا كجزء من إثيوبيا موضع شك

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر اليورو.. أوكرانيا 0-0 إنجلترا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا