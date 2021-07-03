طائرات وقاذفات روسية تجري تدريبات في البحر الأسود

موسكو- (د ب أ):

نفذت أكثر من 10 مقاتلات وقاذفات روسية تدريبات جوية فوق البحر الأسود فيما كانت تجري قوات عسكرية من أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بحلف شمال الأطلسي (ناتو) تدريبا عسكريا آخر بالمنطقة.

وأعلن أسطول البحر الأسود اليوم السبت أن التدريبات الصاروخية والقاذفة تضم تدريبات قتالية لضربات ضد سفن عدو مفترض.

واشتركت في التدريبات طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي -30 اس ام" وقاذفات "سوخوي 24 ام" وكذلك سفن روسية.

كانت وزارة الدفاع في موسكو قد قالت إنها تراقب المناورة البحرية الغربية "نسيم البحر" والتعامل مع التهديدات.

وأغلقت روسيا عددا من المناطق في البحر الأسود أمام العبور حتى نهاية أكتوبر شملت مناطق تقع بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وتعتبر موسكو أن مناورات نسيم البحر، التي تضم قوات من أكثر من 30 دولة ، بمثابة استفزاز من واشنطن.

يأتي ذلك وسط توترات تشهدها العلاقات بين روسيا وحلف شمال الاطلسي (ناتو) والولايات المتحدة على خلفية توسع الحلف شرقا، وهو ما تعتبره موسكو تهديدا لأمنها.