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الصين: استخدام أكثر من 1.28 مليار جرعة من "لقاحات كورونا"

01:55 م السبت 03 يوليه 2021
الصين: استخدام أكثر من 1.28 مليار جرعة من "لقاحات كورونا"

لقاح كورونا

بكين- أ ش أ:

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، أنه جرى استخدام أكثر من 1.28 مليار جرعة من لقاحات كورونا في التطعيم بأنحاء الصين حتى يوم أمس الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وفي السياق ذاته، وصلت شحنة تجارية من لقاحات "سينوفارم" الصينية، السبت، إلى بنجلاديش ، التي استأنفت حملة التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاحات في أجزاء من البلاد في 19 يونيو الماضي.

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