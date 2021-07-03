الصين: استخدام أكثر من 1.28 مليار جرعة من "لقاحات كورونا"

بكين- أ ش أ:

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، أنه جرى استخدام أكثر من 1.28 مليار جرعة من لقاحات كورونا في التطعيم بأنحاء الصين حتى يوم أمس الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وفي السياق ذاته، وصلت شحنة تجارية من لقاحات "سينوفارم" الصينية، السبت، إلى بنجلاديش ، التي استأنفت حملة التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاحات في أجزاء من البلاد في 19 يونيو الماضي.