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الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف شخص يعانون من المجاعة في تيجراي

09:46 ص السبت 03 يوليه 2021
الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف شخص يعانون من المجاعة في تيجراي

المجاعة في تيجراي

نيويورك- (د ب أ):

حذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن مئات الآلاف من الأشخاص يعانون من المجاعة في إقليم تيجراي المضطرب بشمالي إثيوبيا على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقال راميش راجاسينجام، منسق الإغاثة الطارئة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لجلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي إن "أحد أكثر الإتجاهات المثيرة للقلق هو زيادة مفزعة في انعدام الأمن الغذائي والجوع نتيجة للصراع. يقدر أن نحو 400 ألف شخص تراجعوا إلى عتبة المجاعة، وهناك 1.8 مليون شخص أخرين على شفا المجاعة".

وتشير تقديرات أخرى إلى أن أعداد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة أكبر من ذلك.

وتابع راجاسينجام إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص اضطروا إلى الفرار من العنف في تيجراي، كما أن هناك 2 مليون نازخ في الإقليم الشمالي.

وأضاف أن 5.2 مليون شخص آخرين في حاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن معظمهم من النساء والأطفال.

الأمم المتحدة تيجراي إثيوبيا مجاعة

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