الرئيس التونسي يصدر أمرًا رئاسيًا بشأن جائحة كورونا

وكالات

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء أمرًا رئاسيًا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كورونا يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة، ويمكنها من الاستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة.

وتتمثل مهامها وفقًا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية عبر "فيسبوك" في متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن جائحة كوفيد-19، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة.

كما تتضمن المهام متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح. والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، وتقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.

وستتولى قيادة قاعة العمليات لإدارة الجائحة رفع تقارير أسبوعية إلى الرئيس التونسي حول نشاطها.

واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات استثنائية بعد مظاهرات عارمة في تونس، أكد أنه حذر أكثر من مرة ولم يكن هناك قبولاً وأن صبره نفذ بسبب الأزمات التي تضرب البلاد، معلنًا تحمله المسؤولية كاملة من أجل الشعب التونسي.

واستند سعيد في قراراته تجميد عمل البرلمان ذو غالبية من حركة النهضة (ذراع الإخوان السياسي) ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه، إلى نص المادة ٨٠ من الدستور التونسي، وذلك اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية.