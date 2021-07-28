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بريطانيا: متلقو لقاح كورونا بالكامل من أمريكا وأوروبا لن يعزلوا اعتبارًا من 2 أغسطس

08:09 م الأربعاء 28 يوليه 2021
بريطانيا: متلقو لقاح كورونا بالكامل من أمريكا وأوروبا لن يعزلوا اعتبارًا من 2 أغسطس

لقاح كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، أن الأشخاص المتلقين لجرعتي لقاح "كورونا" الوافدين إلى البلاد من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لم يعدوا في حاجة للخضوع لحجر صحي، اعتبارًا من الساعة الرابعة صباح يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل.

وقال شابس، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأربعاء/، إن الهدف من الخطوة المساعدة في جمع شمل الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع أسرهم وأصحابهم في المملكة المتحدة.

وأضاف شابس أن التغييرات ستنطبق على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس بالكامل بلقاح أجازته "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" و "وكالة الأدوية الأوروبية"، لافتًا إلى أن الوافدين سيظلون في حاجة إلى إجراء اختبار ما قبل المغادرة قبل الوصول وكذلك إجراء اختبار "بي سي آر" في اليوم الثاني من العودة إلى إنجلترا.

كما أوضح شابس "بإمكاننا أيضًا التأكيد على بدء الرحلات البحرية الدولية مجددًا وإجراء برامج اختبارات مرنة لمساعدة العمال الأساسيين والدفع نحو انتعاش اقتصادنا".

هذا المحتوى من

لقاح كورونا بريطانيا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية حجر صحي فيروس كورونا

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