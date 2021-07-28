الرئيس الإيراني المنتخب يتسلم مهام منصبه في 5 أغسطس

طهران - (د ب أ):

يتسلم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي مهام منصبه رسميا ويقدم اختيارات وزارية مقترحة في مراسم تبدأ في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم 5 أغسطس، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن عضو في البرلمان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن تقرير التليفزيون الإيراني أن البرلمان سوف يناقش تعيينات الوزراء ونائب الرئيس المقترحة اعتبارا من 7 أغسطس، ويجري التصويت حول الموافقة على التعيينات بعد ذلك بأسبوع، حسبما صرح عضو المجلس التنفيذي بالبرلمان محسني دهواني للتلفزيون الرسمي.

يشار إلى أن المحادثات التي تضم القوى العالمية لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران معلقة إلى ما بعد تولي رئيسي منصبه.