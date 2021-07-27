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وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام تكثّف استعداداتها لموسم العمرة

10:25 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام تكثّف استعداداتها لموسم العمرة

موسم العمرة- أرشيفية

السعودية - (أ ش أ)

كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام اليوم الثلاثاء، استعداداتها لموسم العمرة، وذلك بالعديد من الخدمات والمهام لاستقبال المعتمرين والمصلين التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية السعودي محمد بن مصلح الجابري وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هناك عددًا من الخدمات والمهام التي وُفِّرَت لقاصدي بيت الله الحرام، وتنوعت هذه الخدمات ما بين خدمات فنية وخدمية ومشاركات فعّالة، منها مراوح الرذاذ التي تقوم بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام وذلك باستخدام (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته، ويبلغ أعداد مراوح الرذاذ قرابة (250) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام.

وأشار الجابري إلى تطبيق خدمة توزيع ماء "روبوت زمزم"، حيث يعمل هذا "الروبوت" على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، ‏حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.

هذا المحتوى من

موسم العمرة المسجد الحرام المعتمرين

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