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الرئيس التونسي يصدر أوامر جديدة بتعليق عمل إدارات ومؤسسات محلية

07:15 م الإثنين 26 يوليه 2021
الرئيس التونسي يصدر أوامر جديدة بتعليق عمل إدارات ومؤسسات محلية

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات:

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، فإن هذا الأمر الرئاسي، يُتيح لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.

كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

قيس سعيد أحداث تونس تونس التراسل الإلكتروني مؤسسات التربية والطفولة

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