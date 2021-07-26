مظاهرات في طهران احتجاجًا على الانقطاع المتكرر للكهرباء

طهران - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلامية محلية أن متظاهرين احتشدوا في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين احتجاجًا على الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وأدى انقطاع الكهرباء خلال الأسابيع الأخيرة إلى إلحاق حالة من الشلل بشكل مؤقت بكثير من مراكز الأنشطة التجارية في أنحاء البلاد واليوم انقطع التيار الكهربائي في ممر علاء الدين، حيث يتم بيع الأجهزة الإلكترونية بشكل رئيسي .

من جهة أخرى ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) أن الوضع بدأ يهدأ.

ونشرت وكالة أنباء فارس مقطع فيديو للمظاهرة على موقع تويتر ظهر فيه المتظاهرون وهم يهتفون بشعارات تنتقد الحكومة.

وهتف المتظاهرون "لا غزة ولا لبنان، نحن نضحي بحياتنا فقط من أجل إيران".

وبهذا الشعار الذي تكرر الهتاف به في مظاهرات أخرى، ينتقد الإيرانيون الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للحركات العربية، ويدفعون بأن الدخل القومي ينبغي أن ينفق على احتياجات شعبها وليس على الميليشيات العربية.

يذكر أنه بسبب نقص المياه وانقطاع الكهرباء في إقليم خوزستان بجنوب غرب البلاد، اندلعت احتجاجات بشكل متكرر على مدى أيام ضد الحكومة، شهدت مصادمات مع الشرطة.

وطبقا لتقارير رسمية سقط قتلي بين صفوف المتظاهرين وعناصر الشرطة.

وتخشى الحكومة الإيرانية احتمال امتداد الاحتجاجات إلى اقاليم أخرى في البلاد، ولذا أرسلت مجموعة من المندوبين إلى خوزستان.