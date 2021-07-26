الرئاسة الجزائرية: تبون بحث هاتفيا مع سعيد الأوضاع في تونس

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى اليوم الاثنين مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكرت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع في تونس.

كما تطرق الرئيسان إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها.