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الرئاسة الجزائرية: تبون بحث هاتفيا مع سعيد الأوضاع في تونس

03:52 م الإثنين 26 يوليه 2021
الرئاسة الجزائرية: تبون بحث هاتفيا مع سعيد الأوضاع في تونس

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى اليوم الاثنين مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكرت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع في تونس.

كما تطرق الرئيسان إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها.

عبد المجيد تبون قيس سعيد تونس أحداث تونس

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