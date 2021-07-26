فرنسا توصي رعاياها في تونس بتوخي الحذر

وكالات:

حذرت السفارة الفرنسية بتونس، اليوم الاثنين، رعاياها على اثر الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة تونس وعدد من المدن الكبرى عقب قرارات رئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، والتي أعلن فيها عن إعفاء رئيس الحكومة من مهامه و تجميد نشاط مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.

ودعت السفارة الفرنسية مواطنيها الى اليقظة وتوخي الحذر والابتعاد عن التجمعات ودراسة الأوضاع قبل التفكير في السفر .