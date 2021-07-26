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عربات للجيش التونسي تُطوق مبنى التليفزيون الحكومي

02:18 ص الإثنين 26 يوليه 2021
عربات للجيش التونسي تُطوق مبنى التليفزيون الحكومي

الجيش التونسي - أرشيفية

تونس-(أ ش أ):

طوقت عربات تتبع الجيش التونسي مبنى التلفزيون الحكومي بوسط العاصمة، وذلك عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد مساء أمس الأحد.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس التونسي بعض القرارات مساء أمس الأحد، حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء الأحد، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

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