"سنواجهه بالرصاص".. رئيس تونس يتوعد المخربين بعد تجميد عمل البرلمان

وكالات:

توعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمواجهة أي ما قد يطرأ من أعمال عنف وتخريب، عقب قراره بإقالة الحكومة التونسية، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

وقال سعيد، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد إن "من يطلق رصاصة واحدة ستواجهه قواتنا المسلحة والأمنية بوابل من الرصاص".

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية"، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس، اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

من جهته، أكد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، رفض الاعتراف بقرار الرئيس قيس سعيّد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب.

وقال الغنوشي، في تصريحات لوكالة رويترز، إن المؤسسات مازالت قائمة.