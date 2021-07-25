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رئيسة النواب الأمريكي: لن يتم التصويت على حزمة البنية التحتية بدون خطة أشمل

06:18 م الأحد 25 يوليه 2021
رئيسة النواب الأمريكي: لن يتم التصويت على حزمة البنية التحتية بدون خطة أشمل

نانسي بيلوسي

واشنطن - (د ب أ)

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها لن تتراجع عن وقف حزمة البنية التحتية المدعومة من الحزبين إلى أن يقدم مجلس الشيوخ الخطة الأكبر المقدمة من الديمقراطيين فقط والمتوقعة في وقت لاحق من العام الجاري، وهو الأمر الذي أثار انتقادات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ .

وقالت بيلوسي اليوم الأحد في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" إنها "متحمسة" بشأن الحزمة المدعومة من الحزبين والتي تبلغ قيمتها 579 مليار دولار. وتأمل أن يمررها مجلس الشيوخ. وجاءت تصريحاتها في الوقت الذي يحاول فيه مفاوضون من الحزبين وضع التفاصيل النهائية على خطتهم التي يمكن الإعلان عنها غدا الاثنين.

وحذرت بيلوسي "لن أطرحها للتصويت في المجلس حتى تكون لدينا بقية المبادرة".

ولا يزال يعمل الديمقراطيون على تفاصيل حزمة لاحقة للإنفاق الاجتماعي والضرائب تبلغ قيمتها 5ر3 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن بالإضافة إلى اتفاق البنية التحتية الذي تبلغ قيمته 579 مليار دولار، ويرغب الكثيرون في ضمان تمرير الحزمتين لتصبح كل منهما قانونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلوسي قولها "نحن نضغط من أجل تمرير مشروع قانون البنية التحتية، لكننا جميعا نعرف أنه يجب القيام بالمزيد".

نانسي بيلوسي واشنطن مجلس النواب الأمريكي البنية التحتية أمريكا

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