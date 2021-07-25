اليونسكو تدرج مرتفع ماتيلدنهوة في ألمانيا على على قائمتها للتراث العالمي

برلين- (بي بي سي):

أدرجت منظمةُ اليونسكو السبت مجمع دارمشتات للفنون المشيد على مرتفع ماتيلدنهوة، أعلى نقطة مطلة على مدينة درامشتات التي تقع غرب ألمانيا، على قائمتها للتراث العالمي.

ووفق بيان رئيسة لجنة اليونسكو الألمانية، ماريا بوهمر، في تقييمها للموقع المذكور الذي أنشئ بمبادرة من دوق هسن الأكبر إرنست لودفغ، فقد قالت عنه إنه "نموذج رائع للجمالية الرؤيوية"، موضحة أن إبداعات الفنانين والمهندسين المعماريين بين عامي 1901 و1914، مهدت الطريق للهندسة المعمارية الحديثة.

وتشير الهيئة الأممية المعنية بالثقافة على موقعها إلى أنه سيكون مركزاً للحركات المعمارية والفنية الناشئة.

وتلتئم لجنة التراث العالمي لليونسكو في دورتها السنوية الـ44 عبر الانترنت حتّى 31 تموز والتي تدير أعمالها الصين. وقد أجرت في اجتماعها مراجعة لمواقع التراث العالمي وحذفت منها مرفأ ليفربول الإنجليزي بسبب أعمال التطوير هناك والتي قالت إنها تفقد الموقع أصالته، وأضافت، بعد استعراض التقارير الواردة، بشأنها خمسة مواقع ثقافية جديدة على حد ما ذكرته على موقعها، بينها منطقة حمى الثقافية في السعودية إلى جانب مواقع من أوروبا.