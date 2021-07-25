الهند تسجل 39 ألفا و 742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 39 ألفا و 742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 535 حالة وفاة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 31 مليونا و 371 ألفا و 486 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 420 ألفا و 551 حالة.

وذكرت شبكة " ان دي تي في" أن الحافلات والقطارات سوف تعمل بكامل سعتها في مدينة دلهي ابتداء من غد الاثنين. كما سوف تعود دور السينما والمسارح لاستقبال روادها ولكن بحد أقصى 50% من سعتها.

كما سوف يتم رفع الحد الأقصى للتجمعات في حفلات الزفاف والمآتم من 50 شخصا إلى مئة.

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