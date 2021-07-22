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مدير مكتب رئيس أوكرانيا يزور واشنطن للإعداد لزيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل

03:21 م الخميس 22 يوليه 2021
مدير مكتب رئيس أوكرانيا يزور واشنطن للإعداد لزيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل

فولوديمير زيلينسكي

كييف- (أ ش أ):

يقوم أندريه يرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا بزيارة إلى واشنطن في المستقبل القريب لمناقشة مضمون زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وأفادت الدائرة الصحفية لمكتب الرئاسة الأوكرانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، بأن يرماك اتفق على القيام بهذه الزيارة خلال اجتماع عقده في كييف يوم أمس مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت.

وأوضح التقرير، وفقا لوكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن "يرماك وشوليت تبادلا وجهات النظر حول قضايا الساعة، لا سيما في سياق الاستعدادات لزيارة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة".

كما ناقش الطرفان تداعيات مشروع خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2 على أمن الطاقة لأوكرانيا والمنطقة ككل، وأكد شوليت أهمية التعاون الوثيق بين أوكرانيا والولايات المتحدة في مجال أمن الطاقة، بينما شدد يرماك على ثبات موقف الجانب الأوكراني من التهديدات الأمنية بعيدة المدى التي يشكلها الإطلاق المحتمل لخط أنابيب الغاز.

كان البيت الأبيض قد أعلن أمس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي بنظيره الأوكراني في البيت الأبيض يوم 30 أغسطس المقبل.

ووصف البيت الأبيض الزيارة بأنها خطوة "لتأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية في مواجهة العدوان الروسي المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم".

هذا المحتوى من

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية

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