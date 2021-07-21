روسيا تعرب عن قلقها بشأن تطورات الوضع في أفغانستان

موسكو - أ ش أ

أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين) عن قلق موسكو بشأن تطورات الوضع في أفغانستان، واصفة الأنباء التي تأتي من هناك بالمزعجة.

وقال المتحدث الصحفي باسم (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - "إن الوضع في أفغانستان مقلق للغاية، ويثير قلقنا، ونحن مع شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بجانب البلدان المجاورة لأفغانستان، على اتصال دائم بهذا الشأن".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "نحن بالطبع نراقب كيف يتطور الوضع في أفغانستان، وحتى الآن تأتي من هناك أخبار مزعجة فقط".