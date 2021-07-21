روسيا تعرب عن قلقها بشأن تطورات الوضع في أفغانستان
موسكو - أ ش أ
أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين) عن قلق موسكو بشأن تطورات الوضع في أفغانستان، واصفة الأنباء التي تأتي من هناك بالمزعجة.
وقال المتحدث الصحفي باسم (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - "إن الوضع في أفغانستان مقلق للغاية، ويثير قلقنا، ونحن مع شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بجانب البلدان المجاورة لأفغانستان، على اتصال دائم بهذا الشأن".
وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "نحن بالطبع نراقب كيف يتطور الوضع في أفغانستان، وحتى الآن تأتي من هناك أخبار مزعجة فقط".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان