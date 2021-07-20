يحمل اسمها.. تايوان تفتتح أول مكتب لها في أوروبا

تايبيه- (د ب أ):

يُنتظر أن تفتتح تايوان أول مكتب لها في أوروبا يحمل اسم " تايوان"، مما أثار غضب الصين، وفي نفس الوقت تلقى إشادة من الولايات المتحدة، حيث تسعى تايوان إلى تعزيز وجودها الدبلوماسي في أنحاء العالم في مواجهة ضغوط بكين.

وقال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، الثلاثاء، إن الحكومة في تايبيه سوف تفتتح أول مكتب لها في ليتوانيا.

وتحمل المكاتب الدبلوماسية الأخرى الخاصة بتايوان في القارة اسم "تايبيه".

وأضاف الوزير وو: "تؤمن ليتوانيا بشدة بالقيم العالمية، مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وهى شريك منفتح لتايوان".

كما أشار إلى أن ليتوانيا دعمت محاولة تايوان المشاركة في لجنة وضع السياسات السنوية بمنظمة الصحة العالمية خلال منتدى الصحة العالمي، وهو أمر صار يمثل قضية جيو سياسية مثيرة للجدل بين القوى الكبرى، في الوقت الذي نجحت فيه الجزيرة في التصدي لفيروس كورونا.

ووصف مكتب شؤون تايوان في بكين افتتاح مكتب في ليتوانيا بمحاولة السعى للاستقلال، وطالب ليتوانيا بالالتزام بمبدأ الصين واحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، زهاو ليجيان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "تعارض الصين بشدة أي علاقات رسمية بين دول أخرى وتايوان، وتعارض إقامة مكتب تمثيلي في دول أخرى".

وأضاف: "نقول بحزم للسلطة في تايوان: أي محاولة لإقامة تايوان مستقلة أو إقامة (دولة الصين، ودولة تايوان) في المجتمع الدولي سوف يكتب لها الفشل".

وأصدر المعهد الأمريكي في تايوان، السفارة الأمريكية الفعلية في تايبيه، بيانا يدعم فيه الخطوة التي اتخذتها حكومة الرئيسة تساي انج-وين.

وقال المعهد في بيان "يجب أن تتمتع جميع الدول بالحرية لإقامة روابط وثيقة وتعاون أكبر مع تايوان، التي تعد ديمقراطية رائدة واقتصاد كبير".