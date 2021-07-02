روسيا تنفي وجود أي استعدادات لعقد اجتماع قريب بين بوتين ونظيره الأوكراني

موسكو - (أ ش أ):

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، وجود أي استعدادات بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن تصريحات زيلينكسي الأخيرة التي أشار فيها إلى وجود اختلاف بين شعبي البلدين لا تتناسب مع وضع استعدادات لعقد اجتماع بين الجانبين.

وأضاف أنه "حتى إذا نأينا بأنفسنا عن مثل هذه التصريحات المؤسفة، فإنه لا توجد أي استعدادات تُجرى الآن، ولم تُتخذ أي خطوات ملموسة في هذا الشأن".

يُشار إلى أن الرئيس الروسي أكد يوم أمس الأول، خلال ندوه عقدها مع عدد من مواطنيه، أنه لا يعتبر الشعب الأوكراني شعبًا غير صديق، لكنه أكد في الوقت نفسه أن قيادة أوكرانيا معادية لروسيا.

وفي سياق آخر..قالت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، إن سلطات العاصمة تأمل في أن يساعد الإجراء الجديد الخاص بفصل المصابين بالإنفلونزا، في تحديد مصابي "كوفيد-19" بسرعة، ووقف سلسلة انتشار الفيروس.

وذكرت راكوفا أنه اعتبارا من اليوم /الجمعة/، تم في موسكو، مساواة جميع حالات الإصابة بالإنفلونزا بالمرضى المصابين بكوفيد 19، وسيتعين عليهم عزل أنفسهم، معربة عن أملها في أن يسمح هذا الإجراء في مراحل مبكرة بتقديم علاج فعال وبالتالي تقليل عدد الحالات الشديدة، كما سيسمح من ناحية أخرى بوقف سلاسل انتشار الفيروس بسرعة.

وكانت راكوفا قد قالت - في وقت سابق - إن أعراض فيروس كورونا مع وصول سلالة "دلتا" الهندية تغيرت، وأصبح فقدان الشم والذوق والسعال الجاف أقل شيوعا.

وتابعت: "تتغير الأعراض في فيروس كورونا بشكل يومي، حاليا في الأيام الأولى للمرض، يكاد يكون من المستحيل التمييز بين هذه الأعراض وأعراض نزلات البرد، لقد باتت أقل شيوعا الصفات التي ميزت فيروس (السلالة) السابقة لكوفيد، ومن بينها فقدان حاسة شم الرائحة، وفقدان التذوق، ووجود السعال الجاف".