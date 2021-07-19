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لبنان ..مكتب الحريري ينفي اتفاقا شاملا مع باسيل أحبطه السنيورة

01:50 م الإثنين 19 يوليه 2021
لبنان ..مكتب الحريري ينفي اتفاقا شاملا مع باسيل أحبطه السنيورة

سعد الحريري

بيروت- (د ب أ):

نفي المكتب الإعلامي لسعد الحريري في لبنان اليوم الاثنين ما ورد عن اتفاق شامل مع جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" أحبطه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة.

وأكد المكتب ، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ، عدم صحة المعلومات التي تضمنها مقال للكاتب سركيس نعوم ورد في صحيفة "النهار" "تحت عنوان "هل أحبط السنيورة اتفاقا شاملا بين الحريري وباسيل؟".

وأضاف :"يأسف المكتب الإعلامي لوقوع صاحب تجربة صحفية طويلة بمعلومات مضللة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي معلومات نفترض أنها قدمت له لأهداف لا وجود لها إلا في مخيلة من زود الكاتب بها لأسباب باتت معروفة".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر ، واعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة جديدة يوم الخميس الماضي .

سعد الحريري لبنان جبران باسيل التيار الوطني الحر فؤاد السنيورة

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