السعودية توافق على عدم إلزام المحلات التجارية بالإغلاق في أوقات الصلاة

الرياض - (بي بي سي)

أخيرًا وافقت السعودية بعد شد وجذب وبعد موافقة اتحاد الغرف التجارية على عدم إلزام المحلات التجارية بالإغلاق في أوقات الصلاة، ومتابعة النشاط طوال ساعات العمل.

وفي تعميم إلى الغرف التجارية بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية دعا الاتحاد إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم العمل وتقديم الخدمات، والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع الأداء العام. والعمل على تفادي الازدحام خلال أوقات الصلاة.

وكان مجلس الشوري قد قدم توصية بعدم إلزام المحال التجارية والمطاعم بإلاغلاق خلال فترات الصلاة باستثناء صلاة الجمعة.

وشهدت حينها تلك التوصية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارض ومؤيد.

إذ يؤكد معارضو الإغلاق عدم وجوبه لأنه لا يتناسب مع سماحة الإسلام القاضية بتسهيل أمور المسلمين، بينما يرى المؤيدون أن هذا الإجراء يساعد العاملين على أخذ قسط من الراحة لفترة قليلة، إضافة إلى أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة.