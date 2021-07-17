إطلاق سراح ابنة المبعوث الأفغاني في باكستان بعد اختطافها عدة ساعات

كابول- (د ب أ):

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الأفغانية أن سلسلة علي خيل، ابنة نجيب الله علي خيل، السفير الأفغاني في باكستان، تعرضت للخطف والتعذيب قبل أن يتم إطلاق سراحها، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وأدانت الوزارة هذا العمل ودعت إلى المحافظة على سلامة أفراد البعثة الدبلوماسية الأفغانية في باكستان.

وأفادت الوزارة في بيان بأن ابنة السفير الأفغاني لدى إسلام آباد، سلسلة علي خيل، تعرضت للخطف لعدة ساعات والتعذيب بعنف من قبل أفراد مجهولين وهي في طريقها إلى منزلها.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بعد إطلاق سراحها من أسر الخاطفين، خضعت سلسلة علي خيل لرعاية طبية في مستشفى في إسلام آباد.

وأعربت الوزارة عن قلقها على سلامة وأمن الدبلوماسيين وأسرهم وأفراد البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية في باكستان.