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الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعم أفغانستان أمنيًا خلال الأشهر المقبلة

12:10 م السبت 17 يوليه 2021
الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعم أفغانستان أمنيًا خلال الأشهر المقبلة

جين ساكي

واشنطن- أ ش أ:

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، السبت، استمرار تقديم المساعدة الأمنية لأفغانستان خلال الأشهر المقبلة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد بأن الحكومة الأفغانية تستطيع الحفاظ على سيطرتها وسط اجتياح طالبان، قالت ساكي، في مؤتمر صحفي، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، "إن الأمر ليس حتميا فهو متروك لها لتحديد ما إذا كانت ستتحد كدولة؟ هل ستقف وتقاتل ضد طالبان؟".

وتابعت: "إنه ليس هناك أي تقييمات استخباراتية، إنه أمر حتمي نحن نقيم العواقب المحتملة".

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