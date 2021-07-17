اندلاع حريق في باخرة راسية بمرفأ بيروت

وكالات:

أفادت قناة "إم تي في" اللبنانية، السبت، باندلاع حريق في باخرة ترسو بمرفأ بيروت.

ولا يُعرف بعد سبب الحريق.

كان مرفأ بيروت شهد في 4 أغسطس من العام الماضي انفجاراً هائلاً يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، نجم عن تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم لسنوات دون توفير شروط السلامة اللازمة.

وخلّف الانفجار دماراً هائلاً في المرفأ والأحياء المجاورة، وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.

وفي مايو الماضي، نشب حريق بأرض خالية قرب مرفأ العاصمة اللبنانية، دون وقوع إصابات.