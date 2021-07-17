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سلوفاكيا تشدد قواعد دخول الوافدين غير الملقحين

06:42 ص السبت 17 يوليه 2021
سلوفاكيا تشدد قواعد دخول الوافدين غير الملقحين

أرشيفية

براتيسلافا- (د ب أ):
شددت سلوفاكيا قواعد الحجر الصحي على الأشخاص الوافدين إلى البلاد.

وتم تحديد القواعد في مرسوم أصدرته وزارة الصحة العامة في سلوفاكيا يوم الجمعة.

واعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لن يتم السماح بأن يدخل سلوفاكيا سوى الأشخاص الذين حصلوا على تحصين كامل بجرعتين ضد كوفيد-19، دون الحاجة إلى الدخول في حجر صحي.

ويستمر الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ويمكن أن ينتهي مبكرا اعتبارا من اليوم الخامس بعد إجراء اختبار.

ويمكن للمسافرين عبر الحدود تجنب الدخول في حجر صحي خلال مرحلة انتقالية بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا.​

سلوفاكيا الحجر الصحي كوفيد-19

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