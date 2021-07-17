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الخارجية الكويتية: لا تحريض من الامارات ضدنا

12:32 ص السبت 17 يوليه 2021
الخارجية الكويتية: لا تحريض من الامارات ضدنا

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (د ب أ):

نفت وزارة الخارجية الكويتية نفيا قاطعا صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول "لوبي مزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بالتحريض على دولة الكويت".

وأوضحت الخارجية في بيان لها الجمعة أن الخبر قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي غير صحيح وغير موجود.

وأشادت بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية في بروكسل وسعيهما المشترك للعمل معا في خدمة البلدين وسياستهما الخارجية والذي يأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وقيادتهما وشعبيهما.

وزارة الخارجية الكويتية الكويت مواقع التواصل الاجتماعي الإمارات

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