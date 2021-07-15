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بريطانيا تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا منذ 15 يناير الماضي

12:05 ص الخميس 15 يوليه 2021
بريطانيا تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا منذ 15 يناير الماضي

أرشيفية

لندن - (د ب أ)

سجلت بريطانيا 42302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة إصابات منذ 15 يناير الماضي.

وأظهرت أحدث الأرقام تسجيل 49 وفاة جديدة خلال 28 يومًا من الإصابة.

وحتى أمس الثلاثاء، كان هناك 3615 شخصا في المستشفى لتلقي العلاج، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 1ر47% من 2458 قبل أسبوع.

وقالت ايفون دويل، المديرة الطبية بوزارة الصحة العامة في إنجلترا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "كنا نعرف أن الحالات ستتزايد عندما نفتح المجتمع، ولكن لحسن الحظ وبفضل اللقاح، عدد حالات الوفاة وتلك التي نقلت إلى المستشفيات لا يتزايد مثل عدد الإصابات".

فيروس كورونا لندن بريطانيا إنجلترا ايفون دويل

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283409

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16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

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