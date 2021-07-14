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الرئيس الجزائري يصدر عفوًا بحق 30 متهمًا في قضايا التجمهر

10:22 م الأربعاء 14 يوليه 2021
الرئيس الجزائري يصدر عفوًا بحق 30 متهمًا في قضايا التجمهر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ)

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عفوًا رئاسيًا بحق 30 متهما في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، بالإضافة إلى تدابير رأفة تكميلية بحق 71 آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن إجراءات العفو ستبدأ فورا ليتم الإفراج عن الشباب للالتحاق بذويهم وعائلاتهم ابتداء من مساء اليوم.

وأضاف البيان أن هذا العفو جاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب في 5 يوليو الجاري.

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عبد المجيد تبون الجزائر عفو رئاسي قضايا التجمهر

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