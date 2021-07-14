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إندونيسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا اليومية

05:43 م الأربعاء 14 يوليه 2021
إندونيسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا اليومية

إندونيسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا

جاكرتا - (د ب أ)

سجلت إندونيسيا اليوم الأربعاء أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي زيادة قياسية يومية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشيا قويا في إصابات كوفيد-19 شكل ضغطا كبيرا على المستشفيات.

وبذلك، يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 7ر2 مليون حالة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الإندونيسية.

وسجلت البلاد 991 وفاة جديدة بكورونا على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 69 ألفا و210 وفيات.

ويعني هذا الرقم أن إندونيسيا تمثل إحدى البؤر العالمية لكوفيد-19 إلى جانب الهند والبرازيل.

وارتفعت الإصابات بوتيرة سريعة منذ الشهر الماضي. وفي الأول من يونيو، بلغ عدد الإصابات اليومية 4824 على مستوى البلاد.

وفرضت إندونيسيا قيودا أكثر صرامة على الحركة في جزيرة جاوة الرئيسية، وفي جزيرة بالي، في الثالث من يوليو عقب الزيادة الناجمة عن سلالة دلتا المتحورة الأشد عدوى.

واضطرت المستشفيات في الجزيرتين عبر الجزر إلى عدم استقبال المرضى، فيما يعاني بعضها من نقص في أسطوانات الأكسجين.

وقال الخبراء إن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير بسبب تراجع مستوى إجراء الاختبارات وتتبع المخالطين.

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