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نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى لإجراء فحوصات

03:48 م الأربعاء 14 يوليه 2021
نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى لإجراء فحوصات

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

ريو دي جانيرو - (د ب ا):

جرى اليوم الأربعاء نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للمستشفى لإجراء فحوصات، حيث قام بإلغاء اجتماع مع قيادات المحكمة العليا والبرلمان في ظل تصاعد التوتر بين الأفرع الثلاثة للحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المكتب الصحفي للرئاسة قال إن بولسونارو بصحة جيدة ويتمتع بروح معنوية مرتفعة.

أضاف المكتب أنه سيبقى قيد الملاحظة الطبية لمدة 24 حتى 48 ساعة .

وكانت شبكة سي إن إن الاخبارية قد ذكرت أن بولسونارو كان يعاني من آلام في المعدة.

وأكد مكتب بولسونارو أنه تم إلغاء جدول أعمال بولسونارو، بما في ذلك زيارته للمحكمة العليا.

جايير بولسونارو فحوصات طبية الرئيس البرازيلي

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