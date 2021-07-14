شكرى يؤكد للحريري دعم مصر للبنان للخروج من الوضع الحالي
القاهرة - أ ش أ
أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال استقباله اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري بقصر التحرير، على دعم مصر للُبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إن الوزير شكرى شدد، خلال اللقاء، على ضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة.
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