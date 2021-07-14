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شكرى يؤكد للحريري دعم ⁧‫مصر‬⁩ للبنان للخروج من الوضع الحالي

12:37 م الأربعاء 14 يوليه 2021
شكرى يؤكد للحريري دعم ⁧‫مصر‬⁩ للبنان للخروج من الوضع الحالي

سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ خلال استقباله اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري بقصر التحرير، على دعم ⁧‫مصر‬⁩ للُبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إن الوزير شكرى شدد، خلال اللقاء، على ضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

هذا المحتوى من

سامح شكري سعد الحريري قصر التحرير لبنان

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